Festival in der Rheinaue : Panama Open Air in Bonn wurde nun doch abgesagt

Bonn Das Panama Open Air-Festival in der Bonner Rheinaue wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das haben die Organisatoren nun bekanntgegeben. In einem Facebook-Post erklären sie, wie es 2021 weitergehen könnte und worauf sich Fans schon jetzt freuen können.

Ende Juni waren die Veranstalter des Panama Open Air-Festivals in Bonn noch zuversichtlich und hielten an ihren Plänen, die Veranstaltung in der Rheinaue im September über die Bühne zu bringen, fest. An diesem Wochenende haben sie jedoch auf Facebook bekanntgegeben, dass eine Durchführung des Festivals 2020 nicht genehmigt wird.