Festival in der Rheinaue Rita Ora und Tyga kommen zum Panama Open Air nach Bonn

Das Panama Open Air hat sein vollständiges Line-up bekannt gegeben. Am 28. und 29. Juni dürfen sich Festival-Fans in der Rheinaue auf die britische Popsängerin Rita Ora und den US-amerikanischen Rapper Tyga als zweite Headliner freuen. Zuvor hatte der Veranstalter „Crave Events“ bereits Swedish House Mafia als Headliner angekündigt. Die schwedische House-Band, die mit „Don’t you worry child“ im Jahr 2012 ihren größten Hit feierte, wird nach sechs Jahren ohne einen Auftritt in Deutschland bei dem Festival „eine exklusive Sommer-Show“ liefern, versprach der Veranstalter.