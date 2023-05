Panama Open Air in Bonn Vom illegalen Rave zum riesigen Festival

Sandro Heinemann, Geschäftsführer der Panama Open Air GmbH, war damals live dabei – beim Vorläufer des heutigen Festivals, das in diesem Jahr am 30. Juni und am 1. Juli wieder mehrere zehntausend Besucher in die Rheinaue locken wird. Was viele nicht wissen: Die mittlerweile etablierte Großveranstaltung entwickelte sich aus einem illegalen Rave.