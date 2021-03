Verluste der Bonner Stadtwerke : Einbußen von 16 Millionen Euro bei Bus und Bahn

Mit Maske in Bus und Bahn: Die Stadtwerke sind in der Pandemie weitgehend nach regulärem Fahrplan gefahren. Die Einnahmeausfälle gleicht zumindest für das vergangene Jahr weitgehend der Rettungsschirm des Bundes aus. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Zwar kompensiert der Corona-Rettungschirm die ausbleibenden Einnahmen der Stadtwerke im öffentlichen Nahverkehr im vergangenen Jahr weitgehend. Doch für 2021 ist eine Finanzierung des Bundes noch nicht gesichert.

Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) durch die Pandemie Umsatzeinbußen von 16 Millionen Euro hinnehmen müssen. Wie die beiden Geschäftsführer der SWB-Tochter, Anja Wenmakers und Hansjörg Spielhoff, auf GA-Anfrage mitteilten, „wurde ein Großteil der Umsatzeinbußen in 2020 durch den sogenannten Corona-Rettungsschirm durch Bund und Land kompensiert“. Das Defizit war entstanden, weil die SWB im Lockdown über weite Strecken nach regulärem Fahrplan gefahren waren, die Fahrer aber deutlich weniger zahlende Fahrgäste transportierten. Personalkosten und Energiekosten blieben dagegen weitgehend gleich.

Wie lange die Pandemie das Verkehrsunternehmen noch beschäftigen werde und welche konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen für dieses Jahr zu erwarten seien, „ist derzeit noch nicht absehbar“, erklärten Wenmakers und Spielhoff. Es deute sich zwar an, dass es auch in diesem Jahr einen Rettungsschirm für Nahverkehrsbetriebe geben werde. Beschlüsse dazu, insbesondere vom Bund, stünden allerdings noch aus, so die SWB. Die Höhe der Zuschüsse sei noch nicht bekannt.