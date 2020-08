Höhere Strafen : Neuer Bußgeldkatalog soll Autos und Lkw von Radwegen fernhalten

Gewohntes Bild in Bonn: Eine Radfahrerin, hier in der Nähe des Hauptbahnhofs, muss wegen eines haltenden Lastwagens den Radweg verlassen. Foto: Stefan Hermes

Bonn Parken auf Radwegen bleibt auch in Bonn ein Problem. Der neuer Bußgeldkatalog, der Besserung versprach, ist außer Kraft.

Das ungleiche Verhältnis zwischen Rad- und Autofahrern zeigt sich im Stadtbild nicht nur an der Breite ihrer Fahrzeuge, sondern vor allem an den Flächen, die ihnen jeweils zugewiesen sind. Die gleichberechtigten Radfahrer fühlen sich häufig – nicht nur im sprichwörtlichen Sinn – „an den Rand“ gedrängt. Nahezu unmöglich machen ihnen die Nutzung des Fahrbahnrandes jedoch häufig parkende Autos, etwa die von Lieferdiensten. Dieses Fehlverhalten wollen die Ordnungsbehörden künftig strenger ahnden. Noch allerdings fehlt ihnen dafür die rechtskräftige Grundlage.

Die derzeit geltende Rechtslage gestattet es Autofahrern, bis zu drei Minuten auf einem Schutzstreifen anzuhalten. Dauert der Halt länger oder verlässt der Fahrer sein Auto, muss er laut Bußgeldkatalog mit 15 bis 30 Euro Verwarngeld rechnen. „Die Strafe ist viel zu gering, um erzieherisch zu wirken“, sagt Michael Beyer von der Pressestelle der Bonner Polizei. Er verweist auf die Novellierung des Bußgeldkatalogs, die aktuell wegen eines Formfehlers zurückgenommen wurde. Während der kurzen Zeit ihrer Gültigkeit erhielten allerdings schon einige Personen Bußgelder in Höhe von 55 Euro für das Parken in zweiter Reihe. 70 Euro musste zahlen, wer einen Verkehrsteilnehmer (also auch Radfahrer) durch sein abgestelltes Fahrzeug behinderte. Einen weiteren Aufschlag von zehn Euro gab es zudem, wenn das parkende Auto eine Gefährdung darstellte.