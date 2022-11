Parkraumbewirtschaftung in Bonn : Parken in der Nordstadt dient als Vorbild für weitere Stadtteile

In der Altstadt sind Parkplätze schwer zu finden, wie hier an der Heerstraße stehen die Autos teilweise auf dem Gehweg. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Koalition will in den kommenden Jahren in weiten Teilen der Stadt das Anwohnerparken und die Parkraumbewirtschaftung ausweiten. Als Nächstes sind neben der Nordstadt die Südstadt und die Weststadt an der Reihe.