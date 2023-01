Untere Ebene wegen Arbeiten gesperrt : Parken in der Bonner Operngarage zeitweise nur oben möglich

Bonn Wegen Arbeiten ist Parken nur oben möglich

Die Bonner City Parkraum (BCP) GmbH erneuert in der kommenden Woche die Sprinkleranlage in der Bonner Operngarage. Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. Januar, und werden voraussichtlich am Mittwoch, 25. Januar, abgeschlossen. In dieser Zeit ist das Parken laut BCP-Mitteilung nur auf der oberen Ebene möglich.