Parken in Bonn Stadt schafft jetzt doch Automaten mit Kartenzahlung an

In ihrer nun vorliegenden Stellungnahme heißt es hingegen, man habe sich bei Großstädten wie Köln, Düsseldorf und Münster nach deren Erfahrungen mit Karten-Automaten erkundigt. Die Städte verzeichneten durch diese Option steigende Umsätze. Probleme mit Vandalismus spielten eine „untergeordnete Rolle“. Da die Kartenzahlung an modernen Automaten kontaktlos erfolge, entsprächen anfällige Einstecksysteme nicht mehr den heutigen Standards. Bei künftigen Neuausschreibungen werde man also darauf achten, dass die Automaten über eine Kartenfunktion verfügen.