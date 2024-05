Beschluss in Bonn Parkgebühren fließen für öffentliche Toiletten im Frankenbad

Bonn · Die Parkplätze am Frankenbad in der Bonner Nordstadt sind seit 2023 nicht mehr kostenlos nutzbar. Die Stadt plant nun, die neuen Gebühren in Zusatzpersonal für die Toiletten im Hallenbad zu investieren. Damit sollen diese auch zu Schließzeiten für die Öffentlichkeit zugänglich werden.

18.05.2024 , 11:00 Uhr

Früher war das Parken am Frankenbad kostenlos, seit 2023 kassiert die Stadt. Badbesucher können sich die Gebühren auf den Eintritt anrechnen lassen. Foto: Meike Böschemeyer

Von Patricia Osten Macedo