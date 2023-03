An der Karlstraße Fridays-Bewegungen kritisieren geplantes Parkhaus von BonnNetz

Ein Parkhaus mit 368 Stellplätzen für rund fünf Millionen Euro ist für diesen Herbst auf dem Betriebsgelände von BonnNetz, einer Tochterfirma der Stadtwerke Bonn (SWB), an der Karlstraße geplant. 318 Stellplätze soll es für Autos, 52 für Transporter geben. Dass keine Fahrradstellplätze vorgesehen sind, kritisieren nun die Bonner Ortsgruppen der Klimaschutzbewegungen „Fridays for Future“ und „Parents for Future“. „In seiner jetzigen Form ist das Projekt des Parkhauses nicht kompatibel mit dem Willen nach einer echten Mobilitätswende“, teilte Antje Herbst von Parents for Future mit. „Insbesondere da das Parkhaus in der Nähe der Ost-West-Route für den Radverkehr entstehen soll, müssen angemessene Stellplätze für das Fahrrad mit eingeplant werden.“