Vorübergehend freie Sicht auf den Bonner Hauptbahnhof Parkhaus an der Quantiusstraße ist abgerissen

Nun ist es nach Jahrzehnten einfach weg: Das Abrissunternehmen Hagedorn aus Gütersloh hat das Parkhaus am Hauptbahnhof in der Quantiusstraße in den vergangenen Wochen dem Erdboden gleichgemacht. Projektleiter Stefan Heuckmann: „Alles reibungslos verlaufen. Und das ist ja auch mal ganz schön“. Das Baufeld liegt an nicht unempfindlicher Stelle zwischen Quantiusstraße und dem Bahngleis 5 (S-Bahn nach Euskirchen), was in der ersten Woche zu einer Vollsperrung der Straße für motorisierte Verkehrsteilnehmer führte. Im Anschluss konnten die Bagger auf das Baufeld selbst fahren und von dort weiterarbeiten. In dieser Zeit war keine Vollsperrung mehr notwendig.