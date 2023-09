Verwirrung in der Bonner Lokalpolitik Parkourpark-Pläne an Viktoriabrücke tangieren Westbahn-Projekt

Eine Hügellandschaft mit Obstbäumen und einem Parkourpark mitten in der Stadt, zwischen Viktoriabrücke, Endenicher Straße und Gleisen – diese Idee sorgte in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn am Dienstagabend für Verwirrung. Das Problem: Möglicherweise könnte den Plänen in diesem Bereich das Dauerprojekt Westbahn in die Quere kommen. Die aktuelle Mitteilungsvorlage der Verwaltung, die den Planungsstand für die Straßenbahn samt drei Kreuzungsmöglichkeiten enthielt, wurde derweil von der Stadt zurückgezogen. Eine GA-Anfrage an das Presseamt nach dem Grund dafür sowie nach möglichen Konflikten zwischen beiden Projekten blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.