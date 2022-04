Fahrräder bekommen Vorrang : Stadt Bonn schränkt Verkehr am Rheinufer weiter ein

Nach Kappung des Cityrings : Stau-Lage in Bonns Innenstadt entspannt sich offenbar Stadtverwaltung, Stadtwerke und Polizei berichten, dass viele Autofahrer sich an die neue Verkehrsführung gewöhnt hätten. Planungsdezernent Helmut Wiesner bezweifelt, dass weniger Kunden in die Fußgängerzone kommen. Die Ratsopposition spricht von „Chaos“.