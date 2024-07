Wirtschaftsparkplätze in Bonn Parkprobleme lassen Gewerbetreibende und Pflegedienste verzweifeln

Die Verzweiflung ist Dirk Weber deutlich anzumerken. Mehr als 40 Jahre lang betreibt er an der Kaiserstraße 16 ein Geschäft für Künstlerbedarf. Die Ware lagert er in einer Halle in Wachtberg. Das Problem: Weber kann mit seinem Lieferwagen kaum noch vor den Laden vorfahren, um auszuladen. In der früheren Parkverbotszone gegenüber gilt mittlerweile absolutes Halteverbot. Und der kurze Parkstreifen vor seinem Geschäft, auf dem man mit Anwohnerparkausweis oder gegen Gebühren parken kann, ist in aller Regel belegt. Seine Eingaben bei der Stadt liefen bisher ins Leere, sagt er. Mit seinem Problem steht Weber nicht allein da.