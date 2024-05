Lokalpolitik kritisiert Verzögerungen So steht es um die geplanten Parkraumkonzepte in Bonn

Bald sollen weite Teil der Nordstadt zu einer kostenpflichtigen Parkzone für alle werden, die keinen Bewohnerparkausweis haben. Die Automaten dafür stellt die Stadt aktuell auf. Die Nordstadt ist der erste Stadtteil, der ein neues Parkraumkonzept bekommt, viele weitere sollen folgen. So hat es die Politik Anfang 2022 mit der gesamtstädtischen Parkraumstrategie beschlossen. „Gemäß der Verwaltungsvorlage sollte mit der Nordstadt begonnen werden. Unmittelbar danach waren die Zonen Südstadt und Weststadt vorgesehen“, sagt Rolf Beu, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Bonn. Doch die Umsetzung verzögert sich, für die Nordstadt zuletzt auf Herbst 2024. Die Stadt begründete Letzteres mit dem Bedarf an längerer Vorbereitungszeit.