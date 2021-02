Paul Zubeil : Partner von Hendrik Streeck tritt Stelle im Gesundheitsministerium an

Bonn Der Ehepartner des Bonner Virologen Hendrik Streeck, Paul Zubeil, hat am Montag eine Stelle im Bundesgesundheitsministerium am Dienstort Bonn angetreten. Er ist dort Unterabteilungsleiter für europäische und internationale Angelegenheiten.

Paul Zubeil, Ehepartner des Bonner Virologen Hendrik Streeck, ist seit Montag neuer Unterabteilungsleiter für europäische und internationale Angelegenheiten im Bundesgesundheitsministerium (BMG) am Dienstort Bonn. Das hat das Ministerium dem GA am Montag auf Anfrage bestätigt. Wie das BMG mitteilte, sei die Stelle seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres vakant gewesen.

Zu der Personalie Zubeil heißt es vom Ministerium: „Zubeil bringt als stellvertretender Direktor für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in Brüssel viel Erfahrung in internationalen Organisationen mit und setzte sich in einer externen Ausschreibung in einem mehrstufigen Verfahren gegen ein gutes Dutzend qualifizierter Bewerber durch.“