Ursache unklar : Parzellengrundstück in Bonn in Flammen

Parzellengrundstück in Bonn in Flammen

Am Dienstagmorgen ist es auf einem Parzellengrundstueck an der Justus-von-Liebig-Strasse in Bonn-Dransdorf zu einem Feuer gekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am frühen Dienstagmorgen hat ein Parzellengrundstück in Bonn gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte ein Taubenverschlag geschützt werden. Die Ursache ist noch unklar.

Am frühen Dienstagmorgen hat es gegen 3 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf gebrannt. Wie der General-Anzeiger vor Ort erfuhr, hatte ein Passant den Brand gemeldet und der Feuerwehr die Einsatzstelle gezeigt. Auf einem Parzellengrundstück stand eine Gartenlaube in Flammen.