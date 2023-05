Flügel aufgestellt Passanten spielen am Bottlerplatz spontan Klavier

Laut Johanna Thiemann, Projektmanagerin des Vereins, dient die Aktion dazu, Menschen zusammenbringen und den öffentlichen Raum zu beleben. Außerdem sammelt die Organisation Spendengelder für die in Wien ansässige Musikschule DoReMi. Die Musikschule wird ebenfalls vom Verein betrieben und soll einkommensschwachen Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund eine kostengünstige musikalische Ausbildung ermöglichen. Nach Aussage von Thiemann finanziert sich der Verein zu 90 Prozent durch Spenden und wird von der Stadt Wien zu zehn Prozent bezuschusst. Dabei erweist sich die Open Piano-Aktion offenbar als großer Erfolg. Mittlerweile findet sie regelmäßig in etwa vierzig Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Momentan überlege der Verein sogar, eine zweite Musikschule in Stuttgart oder Bonn zu eröffnen. Sicher sei das jedoch nicht, so Thiemann.