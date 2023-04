Sicherheitskurse für Radfahrer Was beim Pedelec-Fahren beachtet werden sollte

In Bonn steigt die Anzahl der Unfälle von Pedelec-Fahrenden immer weiter an. Während es 2021 150 Unfälle waren, liegt die Anzahl im Jahr 2022 schon bei 208. Das bedeutet einen Anstieg von 38,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei Bonn/Rhein-Sieg bietet deshalb mit dem ADFC und der VHS Bonn Pedelec-Sicherheitskurse an. „Gerade die älteren und nicht ganz so sportlichen Mitbürgerinnen und Mitbürger sollten sensibilisiert werden, dass sie sich nicht ganz so unbedarft ein Pedelec zulegen sollen, um sich damit sofort in den Straßenverkehr zu begeben“, sagt Paul Kreutz. Er leitet die Pedelec-Sicherheitskurse in der ADFC-Radfahrschule Bonn/Rhein-Sieg.