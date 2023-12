Hochwassergefahr steigt in mehreren Bundesländern Rheinpegel in Bonn erreicht 7-Meter-Marke

In Bonn steigt der Rheinpegel vor den Feiertagen wieder leicht an: Lag der Rheinpegel am Donnerstagmittag bei 5,55 Metern, so erreicht er am Freitagmorgen wieder 5,70 Meter. In der Nacht zu Samstag stieg der Pegel deutlich an und knackte deutlich die Sechs-Meter-Marke: 6,26 Meter wurden um 8.15 Uhr in Bonn gemessen. Bereits am Samstagabend überstieg der Pegel die 6,50-Meter-Marke. Gegen 21 Uhr lag der Pegel bei 6,56 Meter. Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr liegt der Pegel bei 7 Meter.