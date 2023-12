Hochwassergefahr steigt in mehreren Bundesländern Rheinpegel in Bonn erreicht mit gut 7,50 Metern wohl seinen Höhepunkt

Am Montag stieg der Pegel weiter deutlich an. Nachdem er am Samstagmorgen bereits deutlich die Sechs-Meter-Marke knackte, lag der Pegel am Montagabend beispielsweise um 17 Uhr bei 7,41 Meter - und sollte weiter steigen. Am Dienstag lag der Wert gegen Mittag bei 7,50 Metern. Doch dabei sollte es dann erst einmal bleiben. Im weiteren Verlauf des zweiten Weihnachtsfeiertags soll der Rheinpegel wieder sinken, ein weiterer Anstieg ist erst einmal nicht in Sicht.