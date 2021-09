Polizeieinsatz in Bonn : Personen verschaffen sich Zutritt zur ehemaligen iranischen Botschaft

Die Polizei rückte am Sonntagabend zu einem Einsatz an die ehemalige iranische Botschaft aus. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Ungewöhnlicher Einsatz für die Bonner Polizei: Einsatzkräfte wurden am späten Sonntagabend zur ehemaligen iranischen Botschaft in Bonn-Friesdorf gerufen. Laut Zeugen sollen sich mehrere Personen Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude verschafft haben.

Am Sonntagabend ist die Polizei zum Gebäude der ehemaligen iranischen Botschaft in Bonn-Friesdorf ausgerückt. Den Beamten waren zuvor mehrere Personen gemeldet worden, die sich unberechtigt auf dem Gelände beziehungsweise in dem leerstehenden Gebäude aufhielten. Die Polizei umstellte das Gebäude an der Godesberger Allee daraufhin. Mithilfe der Feuerwehr verschaffte sich die Polizei Zutritt zum verschlossenen Gelände.