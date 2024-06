Pfarrer Jörg Harth „Wir sind alle wie Eisberge unterwegs“

Zur Person

Jörg Harth wurde 1969 in Leverkusen-Schlebusch als einziges Kind seiner Eltern geboren. 1988 machte er an seinem Heimatort das Abitur und absolvierte seinen Zivildienst in Geriatrie und Pflegedienst. Ein Pharmaziestudium brach er kurz nach Beginn wieder ab, um in Bonn katholische Theologie zu studieren. Mit seiner Abschlussarbeit über Ansätze einer „Theologie des Leidens“ im Roman über die Brüder Karamassow von Fjodor M. Dostojewskij, arbeitete Harth 1993 seine lebensbedrohende Krebserkrankung theologisch für sich auf. 1998 wurde er in Neuss zum Diakon und am 30.06.2000 im Kölner Dom zum Priester geweiht. 2012 kam Harth nach Stellen in Ratingen, Köln und Bergisch-Gladbach in die Gemeinde Sankt Rochus und Augustinus. Zum 1. September wird Pfarrer Harth in einem anderen, noch nicht festgelegten Bereich tätig werden.