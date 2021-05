Kontrollen am Wochenende : Stadt Bonn verzeichnet mehr als 200 Corona-Einsätze an Pfingsten

Bonn Bonner Einsatzkräfte haben am Pfingstwochenende mehr als 200 Corona-Einsätze gezählt. In zwei Gaststätten und vor dem Poppelsdorfer Schloss liefen die Menschen davon, als es Kontrollen gab.

Bonner Einsatzkräfte hatten am Pfingstwochenende allerhand zu tun. Mehr als 200 Corona-Einsätze zählten der Stadtordnungsdienst und die Polizei zwischen Freitag und Montagmittag. Grobe Verstöße gab es etwa in zwei Bonner Kneipen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bei Kontrollen stellten die Einsatzkräfte fest, dass dort Getränke in den Innenräumen ausgeschenkt wurden. Mehrere Gäste seien durch Notausgänge geflohen, teilte die Stadt am Montag mit. In einer der beiden betroffenen Gaststätten sei der Gastronom nicht mehr in der Lage gewesen, "für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu sorgen". Der Laden sei deshalb geschlossen worden. Beide Gastronomen sowie Gäste, die bei der Kontrolle erwischt wurden, erhalten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.