Neue Lernwerkstatt in den Botanischen Gärten in Poppelsdorf eröffnet : Pflanzen unter der Lupe

In der Grünen Lernwerkstatt lernen Kinder vom Team der Botanischen Gärten mehr über Pflanzen wie diesen großen Tannenzapfen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn-Poppelsdorf Schon länger gibt es für Schulklassen Führungen durch die Botanischen Gärten in Bonn. Das Angebot wurde nun durch eine Lernwerkstatt erweitert, in der Kinder und Jugendliche Pflanzen selber untersuchen können. Der erste Kurs startet in den Sommerferien.

Um jungen Menschen die Pflanzenvielfalt der Region spielerisch zu zeigen, gibt es in den Botanischen Gärten in Poppelsdorf nun eine Grüne Lernwerkstatt. Das Projekt soll sich besonders an Schulklassen und Kindergärten richten. Es erweitert so das Programm der Grünen Schule des Freundeskreises Botanische Gärten der Universität Bonn e. V., die Führungen durch den Garten am Poppelsdorfer Schloss, den Nutzpflanzengarten und den Melbgarten organisiert.

„Die Lernwerkstatt ist ein tolles Projekt, um jungen Menschen biologische Sachverhalte näherzubringen“, sagte Professor Maximilian Weigend, Direktor der Botanischen Gärten. „Hier können Kinder und Jugendliche Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes anfassen und erleben das Themenfeld Biodiversität mit allen Sinnen.“

Kinder entdecken Naturphänomene

Die Grüne Lernwerkstatt ergänzt die Führungen der Grünen Schule. Denn in den neuen Räumen können die Kinder und Jugendlichen bei jedem Wetter in möglichst kleinen Gruppen Naturphänomene erforschen. Sie sollen dort eigene Untersuchungen durchführen, Modelle bauen und ihre Ergebnisse präsentieren und diskutieren. Unter der Anleitung von pädagogischem Personal haben die jungen Forscherinnen und Forscher Arbeitsgeräte wie Mikroskope und Binokulare (für beide Augen) zur Verfügung. So können sie zum Beispiel ins Innere einer Blüte schauen.

„Unsere erklärte Strategie ist es, junge Menschen möglichst früh für die Wissenschaft und unsere Universität zu begeistern, nicht zuletzt, um Talente zu entdecken und bestmöglich zu fördern“, sagt Professor Michael Hoch, Rektor der Universität Bonn. Die barrierefreie Sanierung und Ausstattung der Räumlichkeiten wurde durch die Bonner Universitätsstiftung, die Uni Bonn und einer Vielzahl von Förderinnen und Förderern finanziert, unter anderem durch die Evonik Stiftung, hieß es in einer Mitteilung.

Für die Universitätsstiftung war die Lernwerkstatt ein Jubiläumsprojekt zum zehnjährigen Bestehen 2019. „Die finanzielle Unterstützung der Lernwerkstatt als Jubiläumsprojekt liegt mir besonders am Herzen, da wir damit zum ersten Mal ein Projekt gefördert haben, das Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt“, sagt der Vorsitzende der Bonner Universitätsstiftung Professor Rainer Hüttemann.

Erster Kurs startet in den Sommerferien

Die Lernwerkstatt bietet Workshops für Kindergruppen, Familien und Schulklassen sowie Kindergeburtstage an. Außerdem gibt es wöchentliche Kinderprogramme und Ferienprogramme. In diesen Sommerferien gibt es vom 25. bis 29. Juli einen Kurs für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. Bei Spielen, Experimenten, Exkursionen und Rätseln lernen sie täglich zwischen 9 und 16 Uhr die Pflanzen „von Kopf bis Fuß“, also von der Blüte bis zur Wurzel kennen. Der Kurs kostet 95 Euro.