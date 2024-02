Warnung des Umweltamts Pflanzenschutzmittel im Rhein bei Bad Godesberg gemessen

Mit Hilfe des sogenannten Non-Target Screenings wurde im Rhein bei Bad Godesberg in der letzten Stich- und Tagesmischprobe eine erhöhte Konzentrationen des Pflanzenschutzmittels Propyzamid gemessen. Das teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in Nordrhein-Westfalen am Dienstag in einer öffentlichen Meldung mit. Grund zur Sorge gebe es für die Anwohner in der Region laut Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann jedoch nicht.