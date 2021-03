165 Kopflinden werden in Form gebracht : Pflege für Bäume am Bonner Rheinufer

Bonn Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün bringen die 165 Kopflinden am Bonner Rheinufer wieder in Form. Vier Wochen brauchen sie, um den Jahrestrieben das typische Kandelaber-Aussehen zu geben.

Es ist fast so, als würden die Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün Lampen putzen: Kandelaber, also Armleuchter, heißt die charakteristische Form, in die sie 165 Kopflinden auf beiden Seiten des Bonner Rheinufers jedes Frühjahr bringen. Am Brassertufer unterhalb des Stadtgartens bis zum Rathenauufer in Höhe Zweite Fährgasse und auf Beueler Seite haben die Arbeiter in dieser Woche begonnen, die Bäume zurechtzuschneiden. Die Pflegearbeiten werden je nach Wetterlage wieder etwa vier Wochen andauern.