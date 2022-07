Bonn : Einigung bei Pflegestreik an den Unikliniken in Sicht

Mitarbeitende aus dem Bonner Uniklinikum zu Beginn des Streiks im Mai. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Streik an den sechs Unikliniken in NRW rückt eine Einigung in greifbare Nähe. Am Dienstagnachmittag tagt die Tarifkommission möglicherweise zum letzten Mal.



Am Vormittlaug laufen nach GA-Informationen Streikversammlungen in den Unikliniken, um ein Stimmungsbild für die Tarifkommission einzuholen. Die tagt am Nachmittag, Ende offen. Eine Einigung soll aber in greifbarer Nähe sein.

Wie berichtet, streiken Beschäftigte an den sech Uniklinken seit Anfang Mai für einen „Tarifvertrag Entlastung“. Vom sogenannten Pflegestreik sollen am Ende nicht nur die Pflegekräfte profitieren, sondern auch andere Berufsgruppen, zum Beispiel in Ambulanzen und Patiententransport.