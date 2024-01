Ambulanter Service statt Pflegeheim Pflegewerk-Gruppe führt Haus Agnes in Bonn weiter

Schon wieder gibt es Trubel für die Patienten im Pflegeheim St. Agnes. Das Altenheim an der Graurheindorfer Straße ist seit Mitte Dezember in der Hand eines neuen Trägers. Im November war bekannt geworden, dass die Pflegestation des Hauses mit seinen 53 Bewohnern schließen muss. Bereits damals hatte es Kritik von Mitarbeitern und Pflegekräften am Vorgehen des Betreibers Pflegewerk ob der kurzfristigen Kündigungen gegeben. Auch der Wechsel in die neue Trägerschaft geht alles andere als geräuschlos vonstatten.