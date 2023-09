Chef des Bonner Stadtmuseums Philipp Hoffmann zieht Bewerbung in Köln zurück

Reker hatte Hoffmann, der seinen Job in Bonn erst seit Juni 2021 ausübt, dem Hauptausschuss des Rates vorgeschlagen, um Einvernehmen über die Personalie herzustellen. Das Gremium vertagte die Entscheidung allerdings. „Das Kölnische Stadtmuseum steht vor großen und wichtigen Veränderungen“, wurde Hoffmann am Mittwoch in einer Mitteilung des Kölner Presseamtes zitiert. „Diese sind nur mit einer breiten Unterstützung zu bewältigen. Leider haben mir Teile der Politik und des Fördervereins das Vertrauen entzogen, noch bevor ich einen ersten Tag für das Museum arbeiten konnte.“ Oberbürgermeisterin Reker zeigte Verständnis für seinen Rückzug „angesichts der bemerkenswerten Einlassungen aus Teilen der Politik und des Fördervereins“.