Erster Platz von 100 Teilnehmern Bonner Abiturient gewinnt Goldmedaille

Mitten im Abitur am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn hat Jesko Veenema bei der Internationalen Philosophie-Olympiade in Helsinki den ersten Platz belegt. Der angehende Abiturient hat zuvor beim „Landes- und Bundeswettbewerb Philosophischer Essay“ gewonnen und sich so für den internationalen Wettbewerb vom 16. bis 19. Mai in Helsinki qualifiziert. Um an der Olympiade teilnehmen zu können, hatte er in der Qualifikationsphase einen Prüfungstermin ausfallen lassen - was sich nun ausgezahlt hat.