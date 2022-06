Auszug aus der Bonner Pauke : Philosophisches Café sucht eine neue Heimat

Weststadt Das Kulturbistro Pauke Live hat Organisator Markus Melchers vor der letzten Veranstaltung Mitte Mai kurzfristig die weitere Zusammenarbeit aufgekündigt. Nun sucht er nach 24 Jahren in der Bonner Pauke eine neue Heimat für das Philosophische Café.

Einmal im Monat hatte Melchers vor der Pandemie zuerst freitagsabends, dann mittwochs interessierte Menschen zu philosophischen Gesprächen in der Pauke in Endenich empfangen. „Ich möchte Menschen zeigen, dass Philosophie auch einen Wert außerhalb der Hochschule hat“, sagt der Endenicher, der mit seiner Philosophischen Praxis unter dem Namen „Sinn auf Rädern“ Seminare, Arbeitskreise und Einzelgespräche anbietet und philosophische Reden zu Geburtstagen oder Jubiläen hält.

Nach dem Studienabschluss in Philosophie, Religionswissenschaften und Geschichte in Bonn 1993 hat Melchers ähnliche Café-Formate unter anderem in Düren, Bad Honnef, Heinsberg oder Hückelhoven aufgebaut. In Bad Godesberg gibt es einen Philosophischen Salon. Dort sollen Themen zur Sprache kommen, die alle angehen, die aber innerhalb der akademisch betriebenen Philosophie nicht oder nur schwer verständlich diskutiert werden.