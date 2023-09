Opfer stammt aus Brandenburg Betrüger fälscht Bankkarte und hebt in Bonn Geld ab

Bonn/Potsdam · Die Polizei Potsdam ermittelt in Bonn wegen einer Phishing-Attacke: Ein Betrüger hat vom Konto einer Frau aus Brandenburg an einem Bankautomaten in der Bonner Innenstadt Geld abgehoben.

08.09.2023, 13:05 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der in Bonn mit einer gefälschten Bankkarte Geld abgehoben hat. (Symbolfoto) Foto: Andrea Warnecke