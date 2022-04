Betrügerische SMS und E-Mails : Polizei Bonn warnt vor Datenklau durch Phishing Mails

Bonn Die Polizei Bonn warnt vor Phising Mails, die aussehen, als würden sie von der eigenen Hausbank kommen. Täter konnten so 13.000 Euro von einem Hennefer Ehepaar stehlen.

Vor Datenklau durch Phishing Mails warnt die Polizei Bonn derzeit. Demnach würden sich die Meldungen über betrügerische SMS und E-Mails, in denen Täter an die Bankdaten ihrer Opfer kommen wollen, aktuell häufen.

Betroffene erhalten eine SMS oder E-Mail, die so aussieht, als würde sie von der Hausbank sein. Oft handelt es sich dabei um die örtlichen Sparkasse oder Volksbank-Filiale. In der Nachricht steht dann, dass das Zugangsverfahren für Online-Banking erneuert wurde oder die Verifizierung des Kontos nicht abgeschlossen sei. Außerdem werde man dazu aufgefordert, auf den in der SMS oder E-Mail enthaltenen Link zu klicken, so die Polizei.