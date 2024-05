Fernsehsender Phoenix aus Bonn Öffentlich-rechtlicher TV-Sender meldet Probleme für geplanten Umzug

Am 7. April 1997 ging der gemeinsame Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF an den Start. Damit wurde eine Idee der damaligen Intendanten Fritz Pleitgen (WDR) und Dieter Stolte (ZDF) umgesetzt, die ein Fernsehformat für die Verbindung von Live-Berichterstattung, Gesprächen und Dokumentationen schaffen wollten. Phoenix hatte nach eigenen Angaben in diesem Jahr insgesamt 93,5 Stellen für festangestellte Mitarbeiter. Hinzu kämen noch freie Mitarbeiter.