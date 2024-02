Kommentar zur Bildung in Deutschland Nicht sparen! Klotzen!

Seitdem die jüngste Pisa-Studie auf dem Tisch liegt, werden Experten nicht müde, das deutsche Bildungssystem zu kritisieren. Diskussionen über konkrete Lösungsmöglichkeiten sind eher selten. Der Bonner Schulleiter Eike Schultz hingegen hat Lösungsvorschläge zu bieten: Viele Klassen seien zu groß, die Lerngruppen so heterogen, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich eierlegende Wollmilchsäue sein müssten, um allen Kindern gleichermaßen gerecht werden zu können. Genau dort könnte man als Erstes an den Schrauben drehen, schlägt er vor: Die Klassen auf höchstens 20 Kinder begrenzen und für ausreichendes und vor allem professionelles Personal sorgen. Der Haken: Das kostet viel Geld. Eine Schande, dass Deutschland weniger als Schweden, Dänemark oder Estland in Bildung investiert. Dabei ist das Dümmste, was eine Gesellschaft tun kann, an der Bildung ihrer Kinder zu sparen, anstatt zu klotzen.