Feier auf dem "Xtra-Platz" : Pistorius als Superintendent eingeführt

Bonn Dietmar Pistorius ist am Samstag auch ganz offiziell als neuer Superintendant der evangelischen Kirche in Bonn eingeführt worden.

Pistorius, seit 2000 Pfarrer an der Johanneskirche, der evangelischen Stadtkirche in Troisdorf im Kirchenkreis An Sieg und Rhein, folgt auf Eckart Wüster, der im Januar nach 20 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Gottesdienst fand auf dem neuen "Xtra-Platz" vor der Kreuzkirche statt, auf dem auch Konzerte und anderes veranstaltet werden.