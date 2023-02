Wegen eines Plagiats : Uni Bonn kündigt offenbar umstrittener Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot

Die Bonner Politikprofessorin Ulrike Guérot Foto: Uni Bonn

Update Bonn Wegen eines Plagiats in einem Buch von 2016 hat die Uni Bonn die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot gekündigt, teilte die Betroffene am Freitagmorgen via Twitter mit. Sie wolle rechtliche Schritte einlegen.

Die Universität Bonn hat der umstrittenen Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot gekündigt. Das schrieb die Betroffene zuminidest selbst auf ihrem Twitter-Kanal. Die Universität habe ihr wegen eines Plagiats in einem nicht-wissenschaftlichen Buch von 2016 zum 31. März gekündigt, so die Professorin. Sie kündigte an, gegen die Kündigung juristisch vorgehen zu wollen.

Die Universität Bonn bestätigte, gegen Guérot arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet zu haben. „Die zuständigen Gremien der Universität haben den Sachverhalt geprüft und sehen ihn – bezogen auf den Veröffentlichungszeitraum seit dem Eintritt in die Universität Bonn im September 2021 und auf eine frühere Veröffentlichung, die für die Berufung von Relevanz war – als erwiesen an“, teilte Prof. Dr. Andreas Archut als Sprecher der Uni Bonn mit.

Die @unibonn hat mir wegen Plagiat in einem nicht-wissenschaftl. Buch von 2016 zum 31.3. gekündigt. Ich werde dagegen juristisch vorgehen und stehe deswegen nicht für Anfragen zur Verfügung. Ich wäre die erste Person, der in D wegen „Plagiat“ gekündigt würde: es wird spannend ;-) — Ulrike Guérot (@ulrikeguerot) February 24, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Plagiatsvorwürfe kamen schon im Juni auf

Bereits im Juni hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Plagiatsvorwürfe gegen zwei ihrer Bücher erhoben. „Wir nehmen Verdachtsfälle sehr ernst und prüfen diese“, hatte ein Sprecher der Uni damals gesagt.

Guérot hatte seit der Erscheinung ihres Buches „Wer schweigt, stimmt zu“ im März 2022, in dem sie die Corona-Politik deutlich kritisiert, viel Kritik geerntet. Zudem gab es viel Gegenwind für ihre umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Krieg, mit denen sie zum Beispiel in Talkshows oder bei Kundgebungen auftrat.

(rsa)