Wegen eines Plagiats : Uni Bonn kündigt umstrittene Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot

Die Universität Bonn hat der umstrittenen Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot offenbar gekündigt. Das schrieb die Betroffene selbst auf ihrem Twitter-Kanal. Die Universität habe ihr wegen eines Plagiats in einem nicht-wissenschaftlichen Buch von 2016 zum 31. März gekündigt, so die Professorin. Sie kündigte an, gegen die Kündigung juristisch vorgehen zu wollen.