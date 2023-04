Beschluss des Planungsausschusses Stadt Bonn soll Familienwohnungen bei Neubauten einplanen

Für ihren Antrag, mehr Wohnungen im Stadtgebiet für Familien zu schaffen, hat die Bonner CDU-Fraktion im Planungsausschuss eine Mehrheit gefunden. Bei Neubauten soll die Verwaltung künftig in die Pläne hineinschreiben, dass Wohnungen so anzulegen und zu gestalten sind, dass dort Familien mit mehreren Kindern unterkommen können. Der Anteil solcher Wohnungen soll möglichst 20 Prozent der geplanten Wohnungen betragen. Des Weiteren enthält der mit Stimmen der Koalition gefasste Beschluss den Hinweis, dass sogenannte „Haus-in-Haus-Wohnungen“ sowohl als Eigentumsangebote als auch zur Miete vorgesehen sein sollen. Unter einer „Haus-in-Haus“-Wohnung ist in diesem Fall eine mehretagige Maisonette-Wohnung zu verstehen, über der noch weitere Stockwerke liegen.