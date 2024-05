Loce your local in Bonn Plattform für Hobby- und Berufskünstler

Die „Art & Wine“-Kunstausstellung verwandelt den Concept Store in der Breite Straße 28 in eine farbenfrohe Galerie, in der es für Kunstliebhaber auf kleinem Raum allerhand zu entdecken gibt. Von Street Art bis zu klassischer Malerei reicht die große Bandbreite an Exponaten. „Hier zeigen unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Kunst machen ihre Werke. Der besondere Mix macht diese Ausstellung aus“, sagt Geschäftsinhaber Andrew Triebe. Von einem Kölner Street Art Künstler gestaltete Skateboards hängen hier an den Wänden, während man im Raum einer mehrteiligen Skulptur aus Plüsch begegnet: „The „Egg“ und „Törtchen“ hat Norma Remmel ihre Arbeit betitelt, während ein anonymer, in Kunstkreisen als „Banksy aus Godesberg“ bekannter Künstler mit einem frei stehenden, im Raum von der Decke schwebenden Holzobjekt vertreten ist.