Podcast „Akte Rheinland“ zur RAF Als in Bonn der Terror wütete

Fahndungsplakate in den Postfilialen und Behörden, Panzerspähwagen des Bundesgrenzschutzes rund ums Regierungsviertel, Stacheldraht und jede Menge Polizeistreifen auf den Straßen: So kannte man die Bundeshauptstadt in den 1970er Jahren. Doch der Terror der so genannten Rote Armee Fraktion (RAF) suchte Bonn erst Jahre später heim.