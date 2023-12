GA-Podcast über vergessenen Ort Das „Haus für gefallene Mädchen“ in Bonn

„Es gab eine sehr starke Doppelmoral. Die Männer, die die ledigen Frauen geschwängert haben, blieben unbehelligt“, sagt Isabel Busch, Historikerin beim Haus der Frauengeschichte in Bonn, die im Podcast als Expertin auftritt. „Es waren die Frauen, die dann die ganze Not hatten und sozial geächtet wurden.“ In den meisten Fällen waren das Frauen und Mädchen aus der Arbeiterschicht, häufig angestellt als Dienstmädchen in wohlhabenden Bonner Familien. Nicht selten kam es vor, dass der Hausherr selbst seine Angestellte schwängerte – und ihr daraufhin kündigte. Ein Abrutschen in die Armut und in die Prostitution war in vielen Fällen die Folge. Die Mädchen – ein Teil der „Gefallenen“ war minderjährig, auch Kinder waren darunter – und Frauen bekamen eine Anlaufstelle, als Berta Lungstras in Bonn das „Versorgungshaus“ gründete.