Neue Folge „Hinter Bonner Türen“ Was über die Hexenverfolgung in Bonn bekannt ist

Das Leben in Bonn und der Region in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war nicht leicht. Eine „kleine Eiszeit“ mit Überschwemmungen verhagelte den Menschen viele Jahre in Folge die Ernte, viele litten Hunger, der Dreißigjährige Krieg war in vollem Gange, Krankheiten konnten sich mehr oder minder ungehemmt ausbreiten. Der perfekte Nährboden für haltlose Anschuldigungen gegen Einzelne, die an dem Leid schuld sein sollten. „Wenn es allen gut geht, glauben die Leute nicht so sehr an Schädigungen durch Magie“, sagt Thomas Becker, ehemaliger Uni-Archivar und Historiker. Doch in langen Leidensperioden falle es leichter, an böse Hexen und Zauberer zu glauben – und die vermeintlichen Schwarzmagier im Umfeld zu wähnen und sie aus der eigenen Mitte heraus zu opfern.