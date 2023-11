Wetterphänomen am Sonntagabend Polarlichter erleuchten für kurze Zeit den Bonner Himmel

Nicht nur in Bonn, sondern in vielen Teilen Deutschlands und Europa sind die Polarlichter sichtbar gewesen. Besonders in der Nordhälfte erschienen die grünlichen Bänder, so Goldhausen. Goldhausen bemerkt, dass die Lichter bis in den Mittelmeerraum zu sehen waren. „Polarlichter an unserem Himmel sind ein eher seltenes Ereignis, aber nicht ungewöhnlich“, erklärt er.