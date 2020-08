Knackpunkt Kaufpreis : Verhandlungen um ehemalige Bonner Poliklinik stocken

Bonn Auf dem ehemaligen Poliklinik-Areal in Bonn soll Wohnraum geschaffen werden. Doch bei den Verhandlungen um den Kauf des Grundstücks in der Innenstadt gibt es immer noch keine Einigung.

Die Verhandlungen um den Kauf des Grundstücks der ehemaligen Poliklinik an der Wilhelmstraße durch die städtische Wohnbaugesellschaft Vebowag sind ins Stocken geraten. Geschäftsführer Michael Kleine-Hartlage sagte auf Nachfrage: „Die Gespräche wurden bei Ausbruch der Corona-Krise ausgesetzt. Ein Folgetermin steht aus.“ Beim Kaufpreis lägen beide Seiten „weit auseinander“. Er sagte: „In der Ausschreibung hat der BLB beispielsweise nicht erwähnt, dass eine Stadtmauer unter dem Gelände liegt, was ich nicht in Ordnung finde.“

Sodann kündigte Bonns Sozialdezernentin Carolin Krause an, die Stadt wolle die Wohnungen bauen und sie an Bedienstete des UKB per Belegungsrechten vergeben. Annette Standop, Ratsfrau der Grünen, hofft, dass, sollte es zum umstrittenen Bau von Vebowag-Wohnungen am Melbbad kommen, die Stadt Teile der Wohnungen an der Wilhelmstraße auch an andere Bürger als UKB-Mitarbeiter vergeben könnte. Holzgreve sagte, das UKB wolle das Areal an der Wilhelmstraße nicht selbst nutzen, auch nicht mit Büros. Auf die Frage, warum das UKB nicht beispielsweise Wohnungen im ehemaligen Uni-Gästehaus Ippendorf hat bauen lassen, teilte er mit: „Das Gelände des Uni-Gästehauses in Ippendorf ist nicht im wirtschaftlichen Eigentum des UKB.“