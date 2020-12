Änderungen zum Verkehr : Politik weitet Tempo 30 in Bonn aus

Politik weitet Tempo 30 in Bonn aus

Wie hier auf der Reuterstraße soll an weiteren Stellen in Bonn bald Tempo 30 gelten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die linke Ratsmehrheit drängt auf zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und geschützte Radfahrstreifen. Auch der Hermann-Wandersleb-Ring ist als mögliche Umweltspur wieder im Rennen.

Das Pilotprojekt "Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen" soll nun in den kommenden Monaten in die Tat umgesetzt werden. Konkrete Auswirkungen hat das zunächst auf die Achse Servatiusstraße/Bernkasteler Straße im Abschnitt zwischen Friesdorfer Straße und Schwalbengarten sowie auf die Königswinterer Straße zwischen Mehlemstraße und Auf dem Grendt.

Auf den genannten Straßen soll nun "umgehend" eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer eingeführt werden, wie der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich gegen die Stimmen von CDU, FDP und Bürger Bund Bonn beschloss. Darüber hinaus soll die Verwaltung bis Mai weitere Vorschläge für Straßenabschnitte erarbeiten, die für Tempo 30 geeignet sind. Dazu sollen für den Stadtbezirk Bonn zwei und für die anderen Stadtbezirke je ein Vorschlag auf den Tisch gelegt werden. Erkenntnisse erhofft sich die Verwaltung hierzu aus der laufenden "Tempo 30"-Testphase auf den beiden Straßen "Auf dem Hügel" und "An der Josefshöhe". Vorschläge anhand der Auswertung sollen laut Stadtverwaltung im ersten Halbjahr 2021 vorliegen. Die Kosten für ein Gutachten schätzt die Stadt grob auf rund 20000 Euro.

In Friesdorf werden auf Antrag der Wählervereinigung Volt zusätzlich zur Servatiusstraße auch die parallel verlaufende Kessenicher Straße und die Straße Im Bachele bis zum Beginn der Tempo-30-Zone auf das Tempolimit begrenzt. Andernfalls, so die Befürchtung der Mehrheit im Gremium, würde eine Umgehungsstrecke durch ein Wohngebiet entstehen, weil Navigationssysteme diesen Weg als schnellste Route berechnen. Ziele von Grünen, SPD und Linken, die das Projekt tragen, sind eigenen Angaben zufolge die Verbesserung der Luftqualität und die Verringerung von Lärm. Nicht durchsetzen konnten sich im Ausschuss FDP und Bürger Bund mit mehreren Änderungsanträgen: Die Liberalen wollten der Tempo-30-Regelung auf Bernkasteler Straße, Servatiusstraße und Königswinterer Straße zunächst eine Lärmkartierung vorausgehen lassen. Der Bürger Bund forderte, für alle in Rede stehenden Straßenzüge aufzuzeigen, wie viele Anwohner von den Lärmschutzmaßnahmen tatsächlich profitieren und welche objektiven Verkehrszählungen und Messungen die Temporeduzierung rechtfertigen.