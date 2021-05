Politikwissenschaftler Stefan Marschall im Interview : Warum digitale Bildung so wichtig ist

Info

Stefan Marschall (52) ist Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf. Seit 25 Jahren ist das Internet und die Demokratie ein Thema für ihn. Er ist wissenschaftlicher Berater des Wahl-O-Maten und beschäftigt sich mit Künstlicher Intelligenz und Entscheidungsprozessen in der Politik. Er ist in der Eifel aufgewachsen und hat in Bonn und Pittsburgh Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie studiert.