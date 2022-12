Polizeieinsatz am Busbahnhof : 43-Jähriger wird bei Streit in Bonn mit Teppichmesser verletzt

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Bonn Am Donnerstagabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn verletzt worden. Die Polizei war vor Ort und nahm einen Verdächtigen vorläufig fest.



Kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend ist es nach Aussage der Polizei Bonn am Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Bonn mitteilte, soll ein 43-jähriger Mann einen 34-Jährigen am Bahnhof um Geld gebeten haben.

Die beiden Männer sollen darüber in einen Streit geraten sein, bei dem der 34-Jährige schließlich ein Teppichmesser gezückt und den 43-jährigen damit angegriffen haben soll. Der 43-Jährige erlitt eine tiefe Schnittwunde an der Hand.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Wunde des Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Beamten nahmen den tatverdächtigen 34-Jährigen am Abend vorläufig fest. Nach ersten Ermittlungen konnte der Mann die Wache am Freitag wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Auswirkungen auf den Busverkehr hatte der Einsatz laut Polizei nicht.

(ga)