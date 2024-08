Geheimnisverrat im Drogenkrieg Auf welche persönlichen Daten die Polizei zugreifen kann

Einem 25-jährigen Polizisten aus Bonn wird vorgeworfen, interne Informationen an Kriminelle aus dem derzeit tobenden Drogenkrieg zwischen Kölner Dealern und der niederländischen „Mocro-Mafia“ weitergegeben zu haben. Die Polizei hat Zugriff auf viele Daten, aber auch einige Mechanismen, um Missbrauch zu verhindern. Für die Polizisten ist der Vorfall in doppelter Hinsicht schwierig: Zum einen untergrabe er die Integrität der Sicherheitsbehörden, zum anderen sorge er auch für einen Vertrauensverlust untereinander. Deshalb sind die Verfahren bei Beschwerden besonders niederschwellig. „Für die tägliche Arbeit ist es das Wichtigste, dass man sich hundertprozentig aufeinander verlassen kann“, sagt Andreas Gut von der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bonn.